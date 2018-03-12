"Барселона" интересуется защитником "Атлетико"

Теги барселонаатлетико мадридлукас эрнандес

"Барселона" интересуется защитником "Атлетико"Каталонская "Барселона" интересуется защитником мадридского "Атлетико" Лукасом Эрнандесом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане "сине-гранатовых" рассматривают вопрос о приобретении 22-летнего бека "матрасников" уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Эрнандес сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Барселона" подписала Артура из "Гремио". | soccernews.ru

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