"Барселона" интересуется защитником "Аякса" Дестом

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"Барселона" интересуется защитником "Аякса" Дестом

"Барселона" интересуется защитником "Аякса" Серджино Дестом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, "сине-гранатовые" хотят совершить обмен игроками с голландским клубом. В обмен на Деста "Барселона" отправит в "Аякс" Нелсона Семеду. Главный тренер каталонцев Рональд Куман не рассчитывает на игрока в нынешнем сезоне.

Трансферная стоимость 19-летнего американца - 18 миллионов евро.

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