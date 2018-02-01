"Барселона" интересуется защитником "Баварии"

Теги бавария мюнхенбарселонахуан бернат

"Барселона" интересуется защитником "Баварии"Каталонская "Барселона" интересуется защитником мюнхенской "Баварии" Хуаном Бернатом, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с приобретением 24-летнего бека чемпионов Германии уже следующим летом. Ожидается, что немецкий гранд вполне будет готов отпустить испанца на родину ввиду того, что нынешний наставник команды Юпп Хайнкес на него не рассчитывает.

В нынешнем сезоне Бернат сыграл только в 3 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" намерена продлить контракт с Умтити. | soccernews.ru

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