"Барселона" интересуется защитником "Баварии"

Каталонская "Барселона" интересуется защитником мюнхенской "Баварии" Хуаном Бернатом, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с приобретением 24-летнего бека чемпионов Германии уже следующим летом. Ожидается, что немецкий гранд вполне будет готов отпустить испанца на родину ввиду того, что нынешний наставник команды Юпп Хайнкес на него не рассчитывает.

В нынешнем сезоне Бернат сыграл только в 3 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" намерена продлить контракт с Умтити. | soccernews.ru