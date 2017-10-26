"Барселона" интересуется защитником дортмундской "Боруссии"

Теги барселонаборуссия дортмунддан-аксель загаду

"Барселона" интересуется защитником дортмундской "Боруссии"Каталонская "Барселона" интересуется защитником дортмундской "Боруссии" Даном-Акселем Загаду, информирует sport.es.

По сведениям издания, 18-летний бек "шмелей" рассматривается "сине-гранатовыми" в качестве подмены своим основным игрокам центра обороны, а на будущее - ведущего бека команды.

В нынешнем сезоне Загаду сыграл в 11 матчах за "Боруссию", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Барселона" получила внушительное предложение за право переименования "Камп Ноу". | soccernews.ru

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