"Барселона" интересуется защитником хихонского "Спортинга"

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"Барселона" интересуется защитником хихонского "Спортинга"

Защитник хихонского "Спортинга" и молодёжной сборной Испании Хорхе Мере может перейти в "Барселону".

Как сообщает El Mundo Deportivo, каталонский клуб уже давно следит за перспективным футболистом. Купить 20-летнего центрбека "сине-гранатовые" могут за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мере сыграл за "Спортинг" 32 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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