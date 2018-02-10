"Барселона" интересуется защитником "Интера"

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"Барселона" интересуется защитником "Интера"

"Барселона" хочет приобрести защитника "Интера" Милана Шкриньяра.

Как сообщает Transfermarket, сделка может состояться в летнее трансферное окно, однако для этого каталонцам придется выложить более 60 миллионов евро.

Действующее соглашение игрока с "нерадзурри" рассчитано до лета 2022 года.

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