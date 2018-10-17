"Барселона" интересуется защитником из Бундеслиги

Каталонская "Барселона" возобновила интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Дайоту Уппамекано, информирует Catalunya Radio.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" оценивает возможность подписания 19-летнего бека "быков" уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Упамекано сыграл 8 матчей за "РБ Лейпциг". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Неймар заявил о желании вернуться в "Барселону". | soccernews.ru