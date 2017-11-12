"Барселона" интересуется защитником "Кельна"

Каталонская "Барселона" интересуется защитником немецкого "Кельна" Хорхе Мере, информирует испанская пресса.

Сообщается, что приобрести 20-летнего бека "козлов" "сине-гранатовые" могут уже в зимнее трансферное окно. Трансфер бывшего игрока хихонского "Спортинга" может обойтись каталонскому гранду в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мере сыграл в 4 матчах за "Кельн". Отметиться результативными действиями ему в них не удалось.

Напомним, в "Барселоне" уже приготовили контракт для Гризманна. | soccernews.ru