"Барселона" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Теги барселонаманчестер юнайтеддейли блинд

"Барселона" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"Каталонская "Барселона" интересуется защитником английского "Манчестер Юнайтед" Дейли Блиндом, информирует Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 27-летнего бека "красных дьяволов", который потерял доверие главного тренера своей команды Жозе Моуринью, в качестве одной из возможных замен для Хавьера Маскерано, намеревающегося в январе покинуть клуб.

Напомним, "Барселона" в январе может купить хавбека "Ювентуса". | soccernews.ru

комментарии
11

я надеюсь, это шутка?

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов