"Барселона" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Каталонская "Барселона" интересуется защитником английского "Манчестер Юнайтед" Дейли Блиндом, информирует Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 27-летнего бека "красных дьяволов", который потерял доверие главного тренера своей команды Жозе Моуринью, в качестве одной из возможных замен для Хавьера Маскерано, намеревающегося в январе покинуть клуб.

Напомним, "Барселона" в январе может купить хавбека "Ювентуса". | soccernews.ru