"Барселона" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
Каталонская "Барселона" интересуется защитником английского "Манчестер Юнайтед" Дейли Блиндом, информирует Marca.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 27-летнего бека "красных дьяволов", который потерял доверие главного тренера своей команды Жозе Моуринью, в качестве одной из возможных замен для Хавьера Маскерано, намеревающегося в январе покинуть клуб.
Напомним, "Барселона" в январе может купить хавбека "Ювентуса". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|17
|35
|4
|Бернли
|17
|31
|5
|Ливерпуль
|16
|30
|6
|Арсенал Лондон
|16
|29
|7
|Тоттенхэм
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|17
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|17
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11