"Барселона" интересуется защитником "Монако"
Левый защитник "Монако" Кайю Энрике стал трансферной целью "Барселоны", сообщает AS.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" могут купить бразильца за 30 миллионов евро.
Каталонский клуб следит за прогрессом 24-летнего футболиста ещё со времён его выступления за мадридский "Атлетико".
В текущем сезоне Энрике сыграл за "Монако" 17 матчей и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|1
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|20
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14