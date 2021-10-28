"Барселона" интересуется защитником "Монако"

Теги барселонамонакокайю энрикетрансферы

"Барселона" интересуется защитником "Монако"

Фото инстаграм Кайю Энрике

Левый защитник "Монако" Кайю Энрике стал трансферной целью "Барселоны", сообщает AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" могут купить бразильца за 30 миллионов евро.

Каталонский клуб следит за прогрессом 24-летнего футболиста ещё со времён его выступления за мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне Энрике сыграл за "Монако" 17 матчей и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" определилась с основным кандидатом на замену Куману. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хави ответил на предложение "Барселоны" возглавить команду

Хави ответил на предложение "Барселоны" возглавить команду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов