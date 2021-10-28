"Барселона" интересуется защитником "Монако"

Фото инстаграм Кайю Энрике

Левый защитник "Монако" Кайю Энрике стал трансферной целью "Барселоны", сообщает AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" могут купить бразильца за 30 миллионов евро.

Каталонский клуб следит за прогрессом 24-летнего футболиста ещё со времён его выступления за мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне Энрике сыграл за "Монако" 17 матчей и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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