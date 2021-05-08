"Барселона" интересуется защитником "Наполи"

Фото твиттер Калиду Кулибали

Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали летом может оказаться в "Барселоне".

По информации La Gazzetta dello Sport, "сине-гранатовые" поспорят за сенегальца с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Сам 29-летний футболист готов к смене команды. Неаполитанский клуб также открыт для предложений, поскольку нуждается в деньгах на фоне кризиса.

Ранее сообщалось, что "Наполи" рассчитывает заработать на продаже Кулибали 50 миллионов евро.

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