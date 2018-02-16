"Барселона" интересуется защитником "Ниццы"

Защитник "Ниццы" Маланг Сарр стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, скауты каталонского клуба просматривали 19-летнего француза во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива".

В этом сезоне Сарр сыграл за "Ниццу" 20 матчей, результативными действиями не отличался.

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