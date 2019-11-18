"Барселона" интересуется защитником сборной Сербии

"Барселона" проявляет интересу к сербскому защитнику "Фиорентины" Николе Миленковичу, сообщает La Nazione.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен усилить линию обороны в зимнее трансферное окно и Миленкович является одним из возможных кандидатов.

22-летний Миленкович выступает за "Фиорентину" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за флорентийский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Сербии Миленкович сыграл восемь матчей.

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