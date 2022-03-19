"Барселона" интересуется защитником "Ювентуса"

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"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Данило, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 30-летнего бразильца с клубом действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что "Ювентус" планирует продлить соглашение с игроком.

В текущем сезоне на счету Данило один гол и два ассиста в 22 играх.

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