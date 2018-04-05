"Барселона" интересуется звездным хавбеком из АПЛ

Каталонская "Барселона" продолжает интересоваться полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном.

Как информирует sport.es, стане "сине-гранатовых" все еще рассматривается вариант с приобретением 26-летнего хавбека "шпор".

В нынешнем сезоне Эриксен забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" планирует сделать улучшенное предложение по Гризманну. | soccernews.ru