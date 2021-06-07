"Барселона" ищет альтернативу Вейналдуму, в шорт-листе три свободных агента

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"Барселона" ищет альтернативу Вейналдуму, в шорт-листе три свободных агента

Фото инстаграм Фернандиньо

"Барселона" работает над подписанием нового центрального полузащитника.

До последнего времени приоритетом "сине-гранатовых" был экс-хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум, однако сейчас он ближе к переходу в ПСЖ.

По информации Marca, в альтернативном списке каталонского клуба есть три игрока - это Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Хакан Чалханоглу ("Милан") и Франко Васкес ("Севилья").

Стоит отметить, что все вышеуказанные футболисты в июне становятся свободными агентами.

Не пропустите: "Барселона" намерена подписать Ляпорта из "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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