"Барселона" ищет другие источники пополнения бюджета после провала Суперлиги

Фото: Твиттер @FCBarcelona

"Барселоне" приходится искать новые источники финансирования после краха проекта европейской Суперлиги, сообщает ESPN.

Каталонцы после старта турнира должны были получить 350 млн евро от спонсора Суперлиги, американского банка JP Morgan.

Президент клуба Жоан Лапорта на эти средства собирался продлить контракт с нападающим Лионелем Месси, погасить задолженности по зарплатам и купить бомбардира дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда или форварда ПСЖ Неймара.

Теперь "Барселоне" необходимо активизировать поиск внешних инвестиций. Клуб проводит переговоры с рядом инвестиционных фондов о кредите с выгодным для "сине-гранатовых" планом погашения.

Кроме того, обсуждаются идеи о продаже прав на название стадиона "Камп Ноу", продажа доли в дочернем предприятии Barca Corporate, а также сокращение зарплат и продажа футболистов.