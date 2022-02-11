"Барселона" ищет дублёра для тер Штегена, в шорт-листе - пять вратарей

"Барселона" планирует во время летнего трансферного окна усилиться новым голкипером, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" занимаются поиском дублёра для Марка-Андре тер Штегена.

На сегодняшний день в шорт-лист каталонского клуба входят пять вратарей. Это Иллан Мелье ("Лидс"), Бартломей Дронговски ("Фиорентина"), Яссин Буну ("Севилья"), Мартен Вандевордт ("Генк") и Альбан Лафон ("Нант").

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