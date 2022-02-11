"Барселона" ищет дублёра для тер Штегена, в шорт-листе - пять вратарей
"Барселона" планирует во время летнего трансферного окна усилиться новым голкипером, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" занимаются поиском дублёра для Марка-Андре тер Штегена.
На сегодняшний день в шорт-лист каталонского клуба входят пять вратарей. Это Иллан Мелье ("Лидс"), Бартломей Дронговски ("Фиорентина"), Яссин Буну ("Севилья"), Мартен Вандевордт ("Генк") и Альбан Лафон ("Нант").
Не пропустите: Френки де Йонг определился со своим будущим в "Барселоне". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Аяксе" произошёл второй секс-скандал за неделю
-
Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны тренировками Рангника
-
Роналду разочарован своим возвращением в "Манчестер Юнайтед"
-
Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала"
-
У Кабрала и Кокорина одинаковая зарплата в "Фиорентине". Бразилец забил 27 голов в этом сезоне, россиянин - 0
Лента новостей
-
Головин вернулся в строй после болезни
-
1
"Машина": Де Хеа высоко отозвался о Роналду
-
Захарян рассказал об угрозах от фанатов "Спартака"
-
"Барселона" ищет дублёра для тер Штегена, в шорт-листе - пять вратарей
-
"Кызылжар" арендовал форварда "Урала"
-
Зума исключили из сборной Франции за избиение кошки
-
В "Аяксе" произошёл второй секс-скандал за неделю
-
Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны тренировками Рангника
-
Френки де Йонг определился со своим будущим в "Барселоне"
-
Трент провёл юбилейный матч в АПЛ
-
"Рома" и "Лацио" поспорят за сербского вингера
-
1
Роналду разочарован своим возвращением в "Манчестер Юнайтед"
-
Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала"
-
Нобоа сообщил о продлении контракта с "Сочи"
-
Вингер "Лестера" Лукман сменил футбольное гражданство
-
Фарке объяснил, почему выбрал "Краснодар"
-
1
Почеттино: "Месси - гений. Такие футболисты рождаются раз в сто лет"
-
Александр Исак выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры
-
У Кабрала и Кокорина одинаковая зарплата в "Фиорентине". Бразилец забил 27 голов в этом сезоне, россиянин - 0
-
"Локомотив" назвал сроки восстановления травмированного Камано
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14