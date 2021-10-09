"Барселона" ищет нового хавбека, в шорт-лист попали четыре кандидата
Фото инстаграм Донни ван де Бека
"Барселона" определила список интересов из числа центральных полузащитников, сообщает Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовым" нужен хавбек, похожий по игровым характеристикам на Джорджиньо Вейналдума, которого минувшим летом перехватил ПСЖ.
В шорт-лист клуба входят четыре футболиста - это Танги Ндомбеле ("Тоттенхэм"), Марцело Брозович ("Интер"), Франк Кессье ("Милан") и Донни ван де Бек ("Манчестер Юнайтед").
Не пропустите: "Барселона" отказалась от кандидатуры Мартинеса. | http://soccernews.ru
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