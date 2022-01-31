"Барселона" испытывает трудности с подписанием Обамеянга. Дембеле не хочет быть частью сделки

Фото: инстаграм Обамеянга\Автор неизвестен

Переход нападающего сборной Габона и "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в "Барселону" на правах аренды находится под угрозой срыва.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Барса" попытается найти решение для подписания Обамеянга, пока он находится в городе, однако для этого необходимо значительное сокращение фонда заработной платы.

По информации источника, вингер каталонского клуба Усман Дембеле отказался стать частью сделки по переходу Обамеянга в "Барселону".

Напомним, что сегодня - последний день трансферного окна.

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