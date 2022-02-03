"Барселона" из-за Месси отказалась от возвращения Хави Симонса

Фото инстаграм Хави Симонса

"Барселона" отказалась от возвращения хавбека Хави Симонса из ПСЖ.

По сведениям El Nacional, на такое решение каталонцев повлиял нападающий парижан Лионель Месси. Во время совместного ужина аргентинец посоветовал наставнику "Барсы" Хави не подписывать игрока.

Отмечается, что совет Месси стал одним из ключевых факторов, который повлиял на решение Хави.

Контракт Хави Симонса с ПСЖ истекает грядущим летом. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах и отдал одну голевую передачу.

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