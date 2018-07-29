"Барселона" из-за травм потеряла двух хавбеков в игре с "Тоттенхэмом"

Теги барселонатоттенхэмденис суаресандре гомеш

"Барселона" из-за травм потеряла двух хавбеков в игре с "Тоттенхэмом"Каталонская "Барселона" из-за травм потеряла двух полузащитников в сегодняшней игре против лондонского "Тоттенхэма" в рамках Международного кубка чемпионов.

Так, повреждения в матче со "шпорами" получили Денис Суарес и Андре Гомеш. Первый провел на поле 22 минуты в поединке, а второй - 26. Степень серьезности травм хавбеков станет известен после прохождения ими углубленного медобследования.

Напомним,  Лангле прокомментировал ситуацию с трансфером Малкома. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов