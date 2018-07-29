"Барселона" из-за травм потеряла двух хавбеков в игре с "Тоттенхэмом"

Каталонская "Барселона" из-за травм потеряла двух полузащитников в сегодняшней игре против лондонского "Тоттенхэма" в рамках Международного кубка чемпионов.

Так, повреждения в матче со "шпорами" получили Денис Суарес и Андре Гомеш. Первый провел на поле 22 минуты в поединке, а второй - 26. Степень серьезности травм хавбеков станет известен после прохождения ими углубленного медобследования.

Напомним, Лангле прокомментировал ситуацию с трансфером Малкома. | soccernews.ru