"Барселона" избавилась от бразильского хавбека

Фото: инстаграм Матеуса Фернандеса/Автор неизвестен

"Барселона" на официальном сайте объявила об уходе бразильского полузащитника Матеуса Фернандеса.

Каталонский клуб договорился с футболистом о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 2025 года.

Фернандес перешел в "Барселону" летом 2020 года из "Палмейраса" за семь миллионов евро. Впрочем, за каталонцев он провел всего один матч.

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