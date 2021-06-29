"Барселона" избавилась от бразильского хавбека

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"Барселона" избавилась от бразильского хавбека

Фото: инстаграм Матеуса Фернандеса/Автор неизвестен

"Барселона" на официальном сайте объявила об уходе бразильского полузащитника Матеуса Фернандеса.

Каталонский клуб договорился с футболистом о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 2025 года.

Фернандес перешел в "Барселону" летом 2020 года из "Палмейраса" за семь миллионов евро. Впрочем, за каталонцев он провел всего один матч.

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Фернандес - классическая жертва Барсы.С одной стороны,Матеус заработал немного деньжат и подтянул физ.форму,с другой,практически не играл в официальных матчах.Без капли сомнений,маразм руководства - единственная тому заслуга.Барса всегда скупает всех ноунеймов,а потом не знает,что с ними делать.В общем,бразилец может так и плавать по клубам и наслаждаться жизнью,так почему бы не в РПЛ?Всё-таки здесь много клубов , готовых дать ему высокую зарплату и много менеджеров ,готоаых разделить с ним его кровно заработанные деньжищи!

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