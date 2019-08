"Барселона" избавилась от Коутиньо и сразу переключилась на Неймара! По нему уже готовят предложение, но все это может быть лишь ради Месси

После завершения трансфера Коутиньо в мюнхенскую "Баварию" испанская "Барселона" может полностью сосредоточиться на ситуации вокруг Неймара. Представители "блаугранас" отправились в Париж, чтобы обсудить детали сделки по бразильскому форварду с боссами "Пари Сен-Жермен", и вся эта история может оказаться совсем не тем, чем кажется. По информации Le Parisien, попытка подписать Неймара – совсем несерьезная, а истинная ее цель – чтобы Лионель Месси чувствовал себя счастливым. Аргентинец подружился с Неймаром, когда тот выступал в "Барселоне", и хотел бы снова увидеть бывшего партнера в футболке каталонского клуба. Французское издание уверено, что именно желание обеспечить душевное спокойствие Месси движет руководством "Барсы", а прилагать усилия для трансфера Неймара они не собираются. Если французское издание не пытается "хайпонуть" на этой теме (хотя, не без этого, конечно), а высказывает факты, которые максимально отображают правду, то можно лишь предполагать, какое колоссальное влияние имеет Месси на руководство "Барселоны". Впрочем, это совсем другая история.

Зато Неймар очень хочет вернуться на "Камп Ноу", а его представители уверяют, что их клиент не хочет оставаться в ПСЖ после этого лета (Неймару вроде бы разрешили тренироваться, но речь об официальных играх совсем не идет). И для "Барселоны" это соглашение является тяжелым бременем с финансовой точки зрения. Для начала испанский гранд мог бы попытаться взять Неймара в аренду, или же обменять его на Усмана Дембеле, Нелсона Семеду и Ивана Ракитича. Поражение "Атлетику" в пятницу, на старте нового сезона Примеры, обнажило проблемы "Барселоны" в атаке и теперь не только Месси настаивает на возвращении Неймара. Но есть и другая информация. Как сообщает радиостанция RAC1, технический секретарь "Барселоны" Эрик Абидаль после прошедшего на прошлой неделе вояжа во французскую столицу в понедельник встретился с президентом клуба Хосепом-Марией Бартомеу, генеральным директором Оскаром Грау и техническим директором Рамоном Планеса. Руководство "блаугранас" решило сделать официальное предложение аренды по трансферу 27-летнего форварда, что идет в разрез с данным французских СМИ о каталонском блефе ради чувств Месси.

Barcelona will make a loan move for Neymar with an obligation to buy, according to @RMCSport pic.twitter.com/1gLDzbltmx

Barcelona will make an offer to sign Neymar on loan from PSG this week with an option to make the deal permanent next summer, sources have told ESPN FC. pic.twitter.com/whsydPitMJ