"Барселона" избежит банкротства

Руководству "Барселоны" удалось договориться с игроками о сокращении зарплат и бонусов в текущем сезоне.

Как сообщает Cope.es, футболисты согласились на уменьшение окладов и прочих выплат на общую сумму 172 миллиона евро.

Впрочем, указанный компромисс даёт лишь отсрочку каталонскому клубу, чтобы избежать банкротства. В течение 3-4 лет "сине-гранатовые" обязаны заплатить все удержанные деньги.

"Барса" занимает 9-е место в Примере, а также вышла в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места в группе.

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