"Барселона" избежит банкротства

Теги барселона

"Барселона" избежит банкротства

Руководству "Барселоны" удалось договориться с игроками о сокращении зарплат и бонусов в текущем сезоне.

Как сообщает Cope.es, футболисты согласились на уменьшение окладов и прочих выплат на общую сумму 172 миллиона евро.

Впрочем, указанный компромисс даёт лишь отсрочку каталонскому клубу, чтобы избежать банкротства. В течение 3-4 лет "сине-гранатовые" обязаны заплатить все удержанные деньги.

"Барса" занимает 9-е место в Примере, а также вышла в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места в группе.

Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал, почему не подпишет Рамоса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дерби Манчестер, "чемпионский" матч Атлетико и возвращение "Аталанты": ТОП-матчи выходных

Дерби Манчестер, "чемпионский" матч Атлетико и возвращение "Аталанты": ТОП-матчи выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов