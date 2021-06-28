"Барселона" изменила эмблему в знак поддержки ЛГБТ (фото)

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"Барселона" изменила эмблему в знак поддержки ЛГБТ (фото)

"Барселона" присоединилась к акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Каталонский клуб поставил клубную эмблему на радужный фон. Также пресс-служба клуба добавила хэштег #Pride2021.

Напомним, что в Германии планировали подсветить стадион "Альянц Арена" в цветах ЛГБТ-флага во время матча Германия - Венгрия в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы. Впрочем, УЕФА запретил использовать подобную подсветку.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

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