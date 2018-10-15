"Барселона" изменила планы на зимнее трансферное окно

Каталонская "Барселона" вынужденно изменила свои планы на зимнее трансферное окно, информирует RAC1.

Так, по сведениям источника, травмы защитников "сине-гранатовых" Самюэля Умтити и Томаса Вермалена вынудили их выйти в январе на рынок, чтобы подписать еще одного игрока в центр обороны.

Отметим, что сроки восстановления француза и бельгийца пока остаются неизвестными.

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