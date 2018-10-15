"Барселона" изменила планы на зимнее трансферное окно

Теги барселонатомас вермаленсамюэль умтити

"Барселона" изменила планы на зимнее трансферное окноКаталонская "Барселона" вынужденно изменила свои планы на зимнее трансферное окно, информирует RAC1.

Так, по сведениям источника, травмы защитников "сине-гранатовых" Самюэля Умтити и Томаса Вермалена вынудили их выйти в январе на рынок, чтобы подписать еще одного игрока в центр обороны.

Отметим, что сроки восстановления француза и бельгийца пока остаются неизвестными.

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