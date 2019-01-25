"Барселона" изменила позицию в переговорах с Рабьо

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"Барселона" изменила позицию в переговорах с Рабьо

"Барселона" изменила позицию в переговорах с полузащитником ПСЖ Адрианом Рабьо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб в виду подписания хавбека "Аякса" Френки де Йонга решил ужесточить диалог с 23-летним французом.

Теперь "Барселона" может легко отказаться от кандидатуры Рабьо, если представители футболиста будут долго торговаться.

Тем не менее, игрок ПСЖ по-прежнему в сфере интересов "сине-гранатовых", но отныне переход возможен только на условиях испанской стороны.

Напомним, что Рабьо летом 2019 года станет свободным агентом и сможет присоединиться к другой команде бесплатно.

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