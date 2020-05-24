"Барселона" изменила стратегию в переговорах по трансферу Неймара
"Барселона" по-прежнему хочет купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара, но переговоры по его трансферу отложены до конца июля, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, сначала каталонский клуб собирается закрыть сделки по нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу и полузащитнику "Ювентуса" Миралему Пьяничу. После этого "Барселона" собирается продать нескольких игроков и заработать на трансферах около 100 миллионов евро до 30 июня.
Ранее сообщалось, что ПСЖ оценивает 28-летнего Неймара в 180 миллионов евро. Впрочем, каталонцы намерены добиться снижения цены.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14