"Барселона" изменила трансферные приоритеты на лето

Каталонская "Барселона" изменила свои трансферные приоритеты на текущее лето, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, после того, как "сине-гранатовым" не удалось подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, их главной трансферной целью стала покупка центрального полузащитника. В ближайшие дни ожидается встреча главного тренера "Барсы" Эрнесто Вальверде с руководством своего клуба, во время которой он озвучит предпочтения по усилению этой позиции.

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к четырем топовым полузащитникам. | soccernews.ru