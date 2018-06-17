"Барселона" изменила трансферные приоритеты на лето

Теги барселонаэрнесто вальверде

"Барселона" изменила трансферные приоритеты на летоКаталонская "Барселона" изменила свои трансферные приоритеты на текущее лето, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, после того, как "сине-гранатовым" не удалось подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, их главной трансферной целью стала покупка центрального полузащитника. В ближайшие дни ожидается встреча главного тренера "Барсы" Эрнесто Вальверде с руководством своего клуба, во время которой он озвучит предпочтения по усилению этой позиции.

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к четырем топовым полузащитникам. | soccernews.ru

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