"Барселона" израсходовала все средства, заложенные на трансферы

Каталонская "Барселона" израсходовала все средства, заложенные клубом на трансферы, информирует Marca.

По сведениям издания, после приобретения "сине-гранатовыми" за 160 миллионов евро полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо их трансферный бюджет опустел практически полностью. В настоящее время руководство клуба занято поисками новых спонсоров, дабы покрыть расходы на совершенные приобретения и зарплаты игроков.

Напомним, Месси намерен заблокировать следующее дорогостоящее приобретение. | soccernews.ru