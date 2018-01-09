"Барселона" израсходовала все средства, заложенные на трансферы

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"Барселона" израсходовала все средства, заложенные на трансферыКаталонская "Барселона" израсходовала все средства, заложенные клубом на трансферы, информирует Marca.

По сведениям издания, после приобретения "сине-гранатовыми" за 160 миллионов евро полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо их трансферный бюджет опустел практически полностью. В настоящее время руководство клуба занято поисками новых спонсоров, дабы покрыть расходы на совершенные приобретения и зарплаты игроков.

Напомним, Месси намерен заблокировать следующее дорогостоящее приобретение. | soccernews.ru

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