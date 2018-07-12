"Барселона" изучает возможность подписания Милинковича-Савича

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"Барселона" изучает возможность подписания Милинковича-СавичаКаталонская "Барселона" изучает возможность подписания полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям испанской прессы, после приобретения Артура ("Гремио") и Клемана Лангле ("Севилья") "сине-гранатовые" начали оценивать свои шансы на подписание 23-летнего хавбека "орлов", трансферная стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро. 

Напомним, "Барселона" сделала улучшенное предложение по Виллиану. | soccernews.ru

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