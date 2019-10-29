"Барселона" к следующему лету планирует избавиться от четырех футболистов

Руководство "Барселоны" работает над увеличением бюджета клуба.

Как сообщает Marca, в планах клуба сделать бюджет в размере 1,47 миллиарда евро. Однако для этого каталонцам к следующему лету необходимо продать футболистов на 124 миллиона евро.

Отмечается, что первыми кандидатами на выход должны стать Самюэль Умтити, Артуро Видаль, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.

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