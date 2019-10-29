"Барселона" к следующему лету планирует избавиться от четырех футболистов
Руководство "Барселоны" работает над увеличением бюджета клуба.
Как сообщает Marca, в планах клуба сделать бюджет в размере 1,47 миллиарда евро. Однако для этого каталонцам к следующему лету необходимо продать футболистов на 124 миллиона евро.
Отмечается, что первыми кандидатами на выход должны стать Самюэль Умтити, Артуро Видаль, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.
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|Команда
|М
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|9
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|Реал Сосьедад
|10
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|4
|Атлетико Мадрид
|10
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|Севилья
|10
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|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|10
|Хетафе
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Леванте
|10
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
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|Эспаньол
|10
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|20
|Леганес
|10
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