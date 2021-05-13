"Барселона" контактировала с окружением Флика

Фото: инстаграм фан-клуба "Баварии"

"Барселона" проявляла интерес к наставнику "Баварии" Хансу-Дитеру Флику.

По сведениям ESPN, представители каталонского клуба контактировали с окружением Флика. Однако "Барсе" дали понять, что тренер близок к назначению в сборную Германии.

Отмечается, что президенту "Барсы" Жоану Лапорте нравится работа немецких специалистов, а также развитие футбола в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер "Барселоны" Рональд Куман может покинуть клуб по окончании сезона.

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