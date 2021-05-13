"Барселона" контактировала с окружением Флика
Фото: инстаграм фан-клуба "Баварии"
"Барселона" проявляла интерес к наставнику "Баварии" Хансу-Дитеру Флику.
По сведениям ESPN, представители каталонского клуба контактировали с окружением Флика. Однако "Барсе" дали понять, что тренер близок к назначению в сборную Германии.
Отмечается, что президенту "Барсы" Жоану Лапорте нравится работа немецких специалистов, а также развитие футбола в Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что нынешний тренер "Барселоны" Рональд Куман может покинуть клуб по окончании сезона.
Читайте также: Стали известны детали возможного назначения Флика в сборную Германии. | http://soccernews.ru
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