"Барселона" контактировала с окружением Флика

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"Барселона" контактировала с окружением Флика Фото: инстаграм фан-клуба "Баварии"

"Барселона" проявляла интерес к наставнику "Баварии" Хансу-Дитеру Флику.

По сведениям ESPN, представители каталонского клуба контактировали с окружением Флика. Однако "Барсе" дали понять, что тренер близок к назначению в сборную Германии.

Отмечается, что президенту "Барсы" Жоану Лапорте нравится работа немецких специалистов, а также развитие футбола в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер "Барселоны" Рональд Куман может покинуть клуб по окончании сезона.

Читайте также: Стали известны детали возможного назначения Флика в сборную Германии. | http://soccernews.ru
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