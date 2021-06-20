"Барселона" контактировала с представителями Госенса

2 Теги робин госенсбарселонааталанта

"Барселона" контактировала с представителями ГосенсаФото: инстаграм Госенса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, футболист сборной Германии и "Аталанты" Робин Гозенс привлек внимание "Барселоны".

По информации источника, представители каталонского клуба связывались с агентом футболиста. Отмечается, что "Аталанта" хочет выручить за латераля как минимум 35 миллионов евро.

По данным журналиста, несколько недель назад руководство итальянского клуба активировало опцию продления контракта с Госенсом до лета 2023 года. 

В прошедшем сезоне Серии А Госенс принял участие в 32 матчах, в которых сумел забить 11 голов.

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Комментарии

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lesnovsky

Стоит присмотреться, он очень хорош.... Думаю, после матча с немцами, даже гелевый втайне хотел попросить у него майку.... 100%... Но гордыня не может это ему позволить... 200%... Хе-хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не дай Б-г!Загубит свою жизнь данным переходом!Наиболее привлекательный вариант остаться в Аталанте и выиграть Серию А!Или подождать предложения о трансфере со стороны топ-клуба , а не испанского середняка!Visca El Catalunya!

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