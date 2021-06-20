"Барселона" контактировала с представителями Госенса

Фото: инстаграм Госенса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, футболист сборной Германии и "Аталанты" Робин Гозенс привлек внимание "Барселоны".

По информации источника, представители каталонского клуба связывались с агентом футболиста. Отмечается, что "Аталанта" хочет выручить за латераля как минимум 35 миллионов евро.

По данным журналиста, несколько недель назад руководство итальянского клуба активировало опцию продления контракта с Госенсом до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Серии А Госенс принял участие в 32 матчах, в которых сумел забить 11 голов.

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