"Барселона" контактирует с главным тренером сборной Колумбии

Теги барселонайерри минаколумбия

"Барселона" контактирует с главным тренером сборной КолумбииКаталонская "Барселона" обеспокоена положением своего защитника Йерри Мины в национальной сборной Колумбии.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" рассчитывали, что 23-летний бек сумеет проявить себя на Чемпионате Мира в России, что позволит клубу выгодно его продать. Однако в дебютной игре своей сборной на турнире Мина на поле не появился. В связи с этим каталонский гранд связался с наставником колумбийцев Хосе Пекерманом, дабы обсудить его планы на своего игрока. Однако 68-летний специалист отказался обсуждать этот вопрос с "Барсой".

Напомним, "Барселона" поздравила Месси с 31-летием. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов