"Барселона" контактирует с главным тренером сборной Колумбии

Каталонская "Барселона" обеспокоена положением своего защитника Йерри Мины в национальной сборной Колумбии.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" рассчитывали, что 23-летний бек сумеет проявить себя на Чемпионате Мира в России, что позволит клубу выгодно его продать. Однако в дебютной игре своей сборной на турнире Мина на поле не появился. В связи с этим каталонский гранд связался с наставником колумбийцев Хосе Пекерманом, дабы обсудить его планы на своего игрока. Однако 68-летний специалист отказался обсуждать этот вопрос с "Барсой".

Напомним, "Барселона" поздравила Месси с 31-летием. | soccernews.ru