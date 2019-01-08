"Барселона" контактирует с окружением Неймара

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"Барселона" контактирует с окружением Неймара

"Барселона" контактирует с окружением бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в преддверии Рождества скаут каталонского клуба Андре Кюри встречался с агентом футболиста Пини Захави и близким другом спортсмена Альваро Костой.

Утверждается, что стороны разрабатывали план по возвращению звёздного игрока на "Камп Ноу".

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" интересуется талантом из "Бенфики". | http://soccernews.ru

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