"Барселона" контактирует с ведущим хавбеком "Ювентуса"

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"Барселона" контактирует с ведущим хавбеком "Ювентуса"Каталонская "Барселона" контактирует с ведущим полузащитником туринского "Ювентуса" Миралемом Пьяничем.

Так, по сведениям RMC Sport, который ссылается на испанскую прессу, "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать 28-летнего хавбека "старой синьоры", если им не удастся приобрести ближайшим летом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, руководство "Барселоны" отказало Вальверде в подписании хавбека "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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