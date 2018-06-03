"Барселона" контактирует с ведущим хавбеком "Ювентуса"

Каталонская "Барселона" контактирует с ведущим полузащитником туринского "Ювентуса" Миралемом Пьяничем.

Так, по сведениям RMC Sport, который ссылается на испанскую прессу, "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать 28-летнего хавбека "старой синьоры", если им не удастся приобрести ближайшим летом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, руководство "Барселоны" отказало Вальверде в подписании хавбека "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru