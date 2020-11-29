"Барселона" красиво почтила память Диего Марадоны

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"Барселона" красиво почтила память Диего Марадоны

Футболисты "Барселоны" и "Осасуны" перед матчем чемпионата Испании почтили память легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, который умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

Игроки выстроились по окружности центрального круга, а в центр поля положили футболку Марадоны с 10-м номером времен выступлений за "Барселону".

Напомним, что Марадона скончался от внезапной остановки сердца. За несколько недель до смерти аргентинец перенес операцию по удалению субдуральной гематомы.

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