"Барселона" крупно переигрывает "Депортиво" на "Камп Ноу"

Поздним воскресным вечером на "Камп Ноу" в рамках 16-го тура Ла Лиги "Барселона" принимала "Депортиво". Явным фаворитом этого матча букмекеры считали лидера чемпионата Испании, ведь галисийцы не блещут в нынешнем сезоне. Дабы не на словах, а на деле подтвердить свой класс, каталонцы принялись осаждать ворота уже с первых минут встречи.

Уже в дебюте поединка "сине-гранатовые" имели две возможности, чтобы открыть счет. Завершать первую атаку взятием ворот мог Месси. После быстрого спурта в исполнении Луиса Суареса и прострела от Иньесты, аргентинец бил наверняка, но мяч полетел выше ворот. А вскоре Луис Суарес после паса от Алькасера переиграл голкипера "Депортиво", но перед этим был зафиксирован офсайд, поэтому гол был отменен.

Гости поспешили ответить и даже на некоторое время выровняли игру. Но примерно с середины тайма "Барселона" снова принялась за свое, буквально разрывая оборону соперника. В ряде эпизодов блестяще сыграл Рубен. Сначала голкипер галисийцев потянул коварный удар от Месси, а затем вытянул мяч из-под перекладины после, казалось бы, не берущегося выстрела от Видаля.

И все же на 29-й минуте хозяева поля открыли счет. После серии передач мяч достался Иньесте, а тот отпасовал на левый угол вратарской, куда рванул Месси. Лионель избежал офсайда, вывалившись один на один с Рубеном, но не стал жадничать, а покатил направо на Луиса Суареса, который с 4 метров пробил по пустым воротам – 1:0.

Спустя несколько минут в очередной атаке "Барселоны" обязан был забивать уже сам Месси. Аргентинец сыграл в стеночку с Луисом Суаресом, получил мяч обратно, и с 12-ти метров пробивал верхом – гостей спасла перекладина. Еще один шанс Лионель упустил на 41-й минуте. Ракитич сделал классный пас на аргентинца по центру, Месси вошел в штрафную и с левой под защитниками пробил по воротам. Рубен не спасал, но правая штанга сыграла за "Депортиво". Однако первым на подборе оказался Паулиньо, который с тут же отправил мяч в ворота – 2:0.

Еще до перерыва счет обязан был становиться крупным. Месси и Суарес разыграли очередную атаку и Луис, прорвавшись к воротам, нанес удар, но Рубен потянул мяч. Тут же уругваец добивал мяч и во второй раз мяч успел пересечь линию ворот, прежде чем голкипер "Депортиво" вынес сферу. Позже повтор подтвердил, что гол все же состоялся, но арбитр не зафиксировал взятие ворот.

А все вопросы относительно победителя матча "Барселона" сняла в дебюте второго тайма. Роберто в быстрой атаке отправил мяч на правый фланг, откуда Роберто сделал идеальный прострел в штрафную на Луиса Суареса. Уругвайцу оставалось только подставить ногу – 3:0.

После этого началось настоящее избиение "Депортиво". Каталонцы делали на поле все, что хотели, а счет в пользу "сине-гранатовых" просто обязан был расти в ускоренном темпе. Команда Эрнесто Вальверде упустила множество голевых моментов, обстучав штанги и перекладины ворот Рубена.

К примеру, Луис Суарес в одной из атак не реализовал выход один на один, упустив возможность сделать хетт-трик, а в другом выпаде уругваец, ворвавшись в штрафную, заработал для своей команды пенальти. К "точке" подошел Месси, но Рубен невероятным сэйвом не дал возможность Лионелю отличиться в этом матче.

Еще до этого эпизода Месси мог дважды отличиться в ходе одной атаки. Сначала после удара аргентинца мяч отразила штанга, а во второй волне атаки Лионель не смог переиграть голкипера "Депортиво".

И все же "Барселона" смогла увеличить счет до 4:0. Луис Суарес из центра штрафной покатил мяч на левый угол вратарской на Альбу, а Хорди с левой пробивал в ближнюю "шестерку", но угодил в стойку ворот. Мяч отскочил прямо на ногу Паулиньо, который занес сферу в пустые ворота.

В оставшееся время могли увеличить преимущество каталонцев Месси и Суарес. Но Лионель не реализовал очередной свой удар, а после удара уругвайца мяч в очередной раз угодил в штангу. Уже в компенсированное время у гостей был шанс размочить счет, но Борха не смог переиграть тер Штегена. В итоге "Барселона" одерживает легкую победу и продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры.

"Барселона" – "Депортиво" – 4:0

Голы: Л.Суарес, 29 – 1:0. Паулиньо, 41 – 2:0. Л.Суарес, 47 – 3:0. Паулиньо, 75 – 4:0.

Незабитый пенальти: Месси, 70 (вратарь).

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба (Динь, 81), Иньеста (Гомеш, 56), Ракитич, Паулиньо, Алькасер (А.Видаль, 23), Л.Суарес, Месси.

"Депортиво": Рубен, Морено, Шер, Сидней, Наварро, Гильерме (Вальверде, 63), Борхес, Хиль (Борха, 84), Чолак (Баккали, 63), Адриан, Лукас.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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