"Барселона" купила нового левого защитника

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о возвращении из "Эйбара" левого защитника Марка Кукурельи.

Каталонский клуб воспользовался опцией обратного выкупа 20-летнего футболиста за 4 миллиона евро.

Теперь тренерскому штабу "блауграны" предстоит решить будущее перспективного испанца - сделать его дублёром Жорди Альбы или продать за более высокую сумму.

Кукурелья провёл в "Эйбаре" один сезон, сыграл 33 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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