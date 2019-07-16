"Барселона" купила нового левого защитника

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"Барселона" купила нового левого защитника

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о возвращении из "Эйбара" левого защитника Марка Кукурельи.

Каталонский клуб воспользовался опцией обратного выкупа 20-летнего футболиста за 4 миллиона евро.

Теперь тренерскому штабу "блауграны" предстоит решить будущее перспективного испанца - сделать его дублёром Жорди Альбы или продать за более высокую сумму.

Кукурелья провёл в "Эйбаре" один сезон, сыграл 33 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Не уровень Барсы, но напористый и быстрый футболист. Если не сыграется, то можно продать минимум втрое дороже.

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Дмитрий Владимирович
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