"Барселона" – "Леганес" - 3:1 (обзор)

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"Барселона" – "Леганес" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Леганесом".

Не пропустите: Месси оформляет "хет-трик", "Барселона" побеждает "Леганес". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 31 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
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