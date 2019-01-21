"Барселона" - "Леганес" - 3:1 (обзор)

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"Барселона" - "Леганес" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Барселоной" и "Леганесом".

Читайте также: "Барселона" одолела "Леганес" и вновь увеличила отрыв от "Атлетико". | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
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12 Эспаньол Эспаньол 19 24
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
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