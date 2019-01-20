"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании

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"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Барселона" примет "Леганес".

"Барселона" выиграла первый круг Ла Лиги 2018-2019 с отрывом в пять очков от идущего на втором месте мадридского "Атлетико". "Леганес" с 22 баллами занимает 13 место.

Встреча пройдет 20 января, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:45.

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