"Барселона" летом будет готова продать Суареса, клуб уже определил кандидатов на замену уругвайцу

Теги барселоналуис суаресхарри кейнкаспер дольбергандреа белотти

"Барселона" летом будет готова продать Суареса, клуб уже определил кандидатов на замену уругвайцуКаталонская "Барселона" следующим летом будет готова продать своего ведущего форварда Луиса Суареса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в случае поступления достойного предложения по уругвайцу "сине-гранатовые" не станут его удерживать. При этом в "Барсе" уже определились с вероятными сменщиками Суареса, в число которых вошли Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма", Каспер Дольберг из амстердамского "Аякса" и Андреа Белотти из итальянского "Торино".

Напомним, Месси пригласил Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
Суарез

Вы чё охуели?

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Ливер

В ливерп его обратно ,он лучший

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L.Suares

нахуя вы ебанулись ?

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Пьянь

Надо было продавать еще этим летом и брать Ляказетта.

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Луис

Очко свое продай!

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Пьянь

А ты, как я смотрю, специалист по продажам очек.

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Зенден

Еще что нибудь придумай))) французу еще очень далеко до Суареса.

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вася

А чё,зубами не вышел???)))

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Пьянь

Не уверен. Суарес очевидно сдувается. Вспомни хотя бы прошлый сезон, сколько моментов он порол. В этом все стало еще хуже.

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Messi

не ты ли говорил что Суарес лучше того же Роналду, хотя Роналду и Мессий уже какой год подряд показывают свою лучшую форму, а Суарес игрок одного сезона.

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