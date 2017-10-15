"Барселона" летом будет готова продать Суареса, клуб уже определил кандидатов на замену уругвайцу

Каталонская "Барселона" следующим летом будет готова продать своего ведущего форварда Луиса Суареса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в случае поступления достойного предложения по уругвайцу "сине-гранатовые" не станут его удерживать. При этом в "Барсе" уже определились с вероятными сменщиками Суареса, в число которых вошли Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма", Каспер Дольберг из амстердамского "Аякса" и Андреа Белотти из итальянского "Торино".

Напомним, Месси пригласил Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru