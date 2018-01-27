"Барселона" летом хочет купить левого защитника

"Барселона" летом займется поисками нового левого защитника.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы будут искать замену Люка Диню, который, скорее всего, покинет команду.

Напомним, что основным левым защитником является Жорди Альба, контракт которого рассчитан до лета 2020 года.

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