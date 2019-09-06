"Барселона" летом отказалась меняться полузащитниками с "Ювентусом"

Теги барселонаювентусиван ракитичфедерико бернардескитрансферы

"Барселона" летом отказалась меняться полузащитниками с "Ювентусом"

"Ювентус" летом пытался заполучить хорватского полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагал в обмен на хорвата вингера Федерико Бернардески. При этом "Ювентус" хотел получить от "Барселоны" еще 23 миллиона евро. Каталонцы рассматривали вариант с подобным трансфером, но посчитали завышенными требования "Ювентуса" по сумме компенсации за игрока.

В прошлом сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. На счету 25-летнего Бернардески три мяча и шесть голевых передач в 39 поединках.

Не пропустите: "Ювентус" намерен бесплатно подписать защитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"

Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов