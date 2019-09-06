"Барселона" летом отказалась меняться полузащитниками с "Ювентусом"
"Ювентус" летом пытался заполучить хорватского полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, итальянский клуб предлагал в обмен на хорвата вингера Федерико Бернардески. При этом "Ювентус" хотел получить от "Барселоны" еще 23 миллиона евро. Каталонцы рассматривали вариант с подобным трансфером, но посчитали завышенными требования "Ювентуса" по сумме компенсации за игрока.
В прошлом сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. На счету 25-летнего Бернардески три мяча и шесть голевых передач в 39 поединках.
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