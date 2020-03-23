"Барселона" летом попытается купить защитника "Порту"

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"Барселона" летом попытается купить защитника "Порту"

"Барселона" возобновила интерес к левому защитнику "Порту" Алексу Теллесу, сообщает Sport.es.

По информации источника, грядущим летом "сине-гранатовые" смогут купить бразильского фулбека за приемлемую сумму, поскольку игрок отказался продлевать контракт, истекающий в 2021 году.

Напомним, что отступные в соглашении 27-летнего футболиста составляют 40 миллионов евро, однако, учитывая вышеописанные обстоятельства, "Порту" явно придётся идти на уступки.

В текущем сезоне Теллес сыграл за "драконов" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. 

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