"Барселона" летом потеряет талантливого воспитанника

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"Барселона" летом потеряет талантливого воспитанника

"Барселона" ближайшим летом потеряет своего воспитанника Адриа Бернабе, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 16-летний атакующий полузащитник решил дождаться истечения контракта с каталонским клубом и перебраться в "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что на Бернабе также претендовал "Арсенал", однако талантливый хавбек отказал "канонирам".

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