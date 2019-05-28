"Барселона" летом продаст Малкома
Вингер "Барселоны" Малком близок к уходу из каталонского клуба, сообщает Sport.es.
По информации источника, "блауграна" хочет продать 22-летнего футболиста, чтобы выручить средства на другие трансферы.
Сам бразилец также не намерен задерживаться на "Камп Ноу" - он хочет играть чаще и быть лидером команды.
В текущем сезоне Малком сыграл за "Барсу" 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
Прошлым летом каталонцы купили флангового нападающего у "Бордо" за 41 миллион евро.
Не пропустите: СМИ: "Барселона" проинформировала Вальверде о скором увольнении. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" предложит ПСЖ обменять Неймара на Дембеле
-
Чалов признан лучшим игроком мая в чемпионате России
-
Игорь Денисов решил завершить карьеру
-
Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие
-
СМИ: "Барселона" проинформировала Вальверде о скором увольнении
Лента новостей
-
Неймар получил травму
-
"Арсенал" хочет усилиться автором золотого гола ЧМ-2014
-
"Барселона" летом продаст Малкома
-
"Витесс" потерпел поражение от "Утрехта" и не получил путёвку в Лигу Европы
-
Ташаев возвращается из "Спартака" в "Динамо"
-
"Рубин" объявил об уходе четырёх футболистов
-
"Барселона" предложит ПСЖ обменять Неймара на Дембеле
-
Чалов признан лучшим игроком мая в чемпионате России
-
Игорь Денисов решил завершить карьеру
-
3
Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие
-
1
"Спартак" продлил контракт с Мелкадзе
-
1
СМИ: "Барселона" проинформировала Вальверде о скором увольнении
-
Червиченко: "Кононов - слабый тренер, ему надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться"
-
"Ювентус" готовит предложение по Иско
-
2
Лукаку договорился с "Интером" об условиях личного контракта
-
1
"Валенсия" решила продать Родриго
-
1
Совет директоров "Спартака" дал оценку выступлению фарм-клуба в ФНЛ
-
"Барселона" нашла подмену Альбе
-
"Ювентус" не собирается отпускать Дибалу
-
"Локомотив" поборется с итальянскими клубами за полузащитника "Банфилда"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32