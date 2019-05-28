"Барселона" летом продаст Малкома

Вингер "Барселоны" Малком близок к уходу из каталонского клуба, сообщает Sport.es.

По информации источника, "блауграна" хочет продать 22-летнего футболиста, чтобы выручить средства на другие трансферы.

Сам бразилец также не намерен задерживаться на "Камп Ноу" - он хочет играть чаще и быть лидером команды.

В текущем сезоне Малком сыграл за "Барсу" 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Прошлым летом каталонцы купили флангового нападающего у "Бордо" за 41 миллион евро.

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